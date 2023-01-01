Tesla Model 3

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Tesla Model 3 – один из лучших и самых инновационных автомобилей на рынке. Этот автомобиль выдающийся по всем параметрам, и является примером новейших технологий в автомобильной индустрии.

Данный автомобиль был пригнан из-за рубежа в 2022 году, и уже в наличии на нашем автосалоне. Электронный ПТС подтверждает чистоту автомобиля и отсутствие предыдущих владельцев. Мы готовы ознакомить вас с подробными фотографиями и видео нашего автомобиля, чтобы вы имели полную уверенность в приобретении.

Камеры кругового обзора позволяют следить за всем, что происходит вокруг автомобиля, а раздельный климат-контроль обеспечит комфортное вождение в любых условиях. Обогрев всех сидений, круиз-контроль, электрорегулировка руля и электроскладывание зеркал – это только небольшой список возможностей Tesla Model 3.

Автомобиль находится в отличном состоянии и имеет все необходимые сертификаты и документы. Наша компания оказывает широкий спектр дополнительных услуг, в том числе помощь в оформлении лизинга и кредита.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы сможем ответить на все интересующие вас вопросы и помочь вам с выбором и принятием решения. Сделайте свое водительское ощущение по-новому, с Tesla Model 3.

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