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Tesla Model 3
2019
4 349 000 ₽
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Tesla Model 3 2019

4 349 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3

Характеристики

  • Марка Tesla
  • Модель Model 3
  • Поколение I
  • Модификация Long Range Electro AT (258.0 кВт) 4WD
  • Комплектация Model 3
  • Год 2019
  • Пробег 36653 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 390645
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 351 л.с.
  • Воблер 140

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Tesla Model 3

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Tesla Model 3 – один из лучших и самых инновационных автомобилей на рынке. Этот автомобиль выдающийся по всем параметрам, и является примером новейших технологий в автомобильной индустрии.

Данный автомобиль был пригнан из-за рубежа в 2022 году, и уже в наличии на нашем автосалоне. Электронный ПТС подтверждает чистоту автомобиля и отсутствие предыдущих владельцев. Мы готовы ознакомить вас с подробными фотографиями и видео нашего автомобиля, чтобы вы имели полную уверенность в приобретении.

Камеры кругового обзора позволяют следить за всем, что происходит вокруг автомобиля, а раздельный климат-контроль обеспечит комфортное вождение в любых условиях. Обогрев всех сидений, круиз-контроль, электрорегулировка руля и электроскладывание зеркал – это только небольшой список возможностей Tesla Model 3.

Автомобиль находится в отличном состоянии и имеет все необходимые сертификаты и документы. Наша компания оказывает широкий спектр дополнительных услуг, в том числе помощь в оформлении лизинга и кредита.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы сможем ответить на все интересующие вас вопросы и помочь вам с выбором и принятием решения. Сделайте свое водительское ощущение по-новому, с Tesla Model 3.

id390645

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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