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Tesla Model 3
2018
2 985 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Tesla Model 3 2018

2 985 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3

Характеристики

  • Марка Tesla
  • Модель Model 3
  • Поколение I
  • Модификация Long Range Electro AT (190.0 кВт)
  • Комплектация Model 3
  • Год 2018
  • Пробег 91688 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 010823
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 258 л.с.
  • Воблер 252

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Tesla Model 3

Хотите купить автомобиль, который сочетает в себе высокую мощность, современные технологии и экологичность? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на Tesla Model 3.

Tesla Model 3 – это седан от известного производителя электромобилей Tesla. Эта модель является первым поколением автомобилей Model 3 и уже завоевала сердца многих автолюбителей.

Предлагаемая модификация – Long Range Electro AT (190.0 кВт) – обладает высокой мощностью и прекрасной динамикой. С таким автомобилем вы будете наслаждаться динамичной ездой и отличной управляемостью.

Tesla Model 3 оборудована самыми современными технологиями. В ней установлен электродвигатель, который обеспечивает плавное и бесшумное движение. Благодаря этому автомобиль не только экологичен, но и очень комфортен для пассажиров.

Комплектация Model 3 обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности. В салоне вы найдете все необходимое для приятной и безопасной поездки: удобные сидения, мультимедийную систему, систему навигации и многое другое.

Tesla Model 3 была выпущена в 2018 году и прошла всего 91688 километров. Автомобиль в отличном состоянии и готов к эксплуатации. Он имеет серый цвет, который придает ему элегантный и сдержанный вид.

Этот автомобиль был ввезен из США.

Если вы ищете надежный, мощный и экологичный автомобиль, то Tesla Model 3 – идеальный выбор для вас. Она сочетает в себе все необходимое для комфортной и безопасной поездки, а ее электродвигатель позволит вам наслаждаться тихой и плавной ездой.

id010823

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