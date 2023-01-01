Tesla Model 3

Хотите купить автомобиль, который сочетает в себе высокую мощность, современные технологии и экологичность? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на Tesla Model 3.

Tesla Model 3 – это седан от известного производителя электромобилей Tesla. Эта модель является первым поколением автомобилей Model 3 и уже завоевала сердца многих автолюбителей.

Предлагаемая модификация – Long Range Electro AT (190.0 кВт) – обладает высокой мощностью и прекрасной динамикой. С таким автомобилем вы будете наслаждаться динамичной ездой и отличной управляемостью.

Tesla Model 3 оборудована самыми современными технологиями. В ней установлен электродвигатель, который обеспечивает плавное и бесшумное движение. Благодаря этому автомобиль не только экологичен, но и очень комфортен для пассажиров.

Комплектация Model 3 обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности. В салоне вы найдете все необходимое для приятной и безопасной поездки: удобные сидения, мультимедийную систему, систему навигации и многое другое.

Tesla Model 3 была выпущена в 2018 году и прошла всего 91688 километров. Автомобиль в отличном состоянии и готов к эксплуатации. Он имеет серый цвет, который придает ему элегантный и сдержанный вид.

Этот автомобиль был ввезен из США.

Если вы ищете надежный, мощный и экологичный автомобиль, то Tesla Model 3 – идеальный выбор для вас. Она сочетает в себе все необходимое для комфортной и безопасной поездки, а ее электродвигатель позволит вам наслаждаться тихой и плавной ездой.

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