Tesla Model 3

Автомобиль привезен из Канады. В России 1 собственник. Электронный ПТС.

Преимущества:

- Автопилот

- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона

- Навигация

- Камера заднего вида

- Камеры кругового обзора

- Светодиодная система освещения

- Панорамная крыша

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Система следования по полосе движения

- Датчики дождя и света

- Климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Электропривод и обогрев зеркал

985155