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Tesla Model 3
2021
4 499 000 ₽
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Tesla Model 3 2021

4 499 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3

Характеристики

  • Марка Tesla
  • Модель Model 3
  • Поколение I
  • Модификация Standart Plus Electro AT (190 кВт)
  • Комплектация Model 3
  • Год 2021
  • Пробег 18800 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • Воблер 299
  • VIN 985155
  • Тип двигателя Электро
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 258 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Tesla Model 3

Автомобиль привезен из Канады. В России 1 собственник. Электронный ПТС.

Преимущества:

- Автопилот
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная система освещения
- Панорамная крыша
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Система следования по полосе движения
- Датчики дождя и света
- Климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Электропривод и обогрев зеркал

985155

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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