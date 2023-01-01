Tesla Model 3
Автомобиль привезен из Канады. В России 1 собственник. Электронный ПТС.
Преимущества:
- Автопилот
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная система освещения
- Панорамная крыша
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Система следования по полосе движения
- Датчики дождя и света
- Климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Электропривод и обогрев зеркал
985155