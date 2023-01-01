Tesla Model X

Автомобиль Tesla Model X, 2017 года выпуска, был привезен из США и имеет только одного собственника в РФ. Этот электромобиль обладает рядом преимуществ, которые делают его особенно привлекательным.

Внутренность салона оборудована раздельным климат-контролем, который позволяет каждому пассажиру настроить комфортную температуру в своей зоне. Авто-доводчик всех дверей обеспечивает удобство при входе и выходе из автомобиля.

Камера 360* обеспечивает полный обзор вокруг автомобиля, что помогает водителю парковаться и маневрировать безопасно. Электро-привод багажника позволяет легко открывать и закрывать багажный отсек.

Кроме того, этот автомобиль оснащен рядом других функций, которые делают его еще более привлекательным. Вам доступны функции автопилота, которые обеспечивают комфорт и безопасность во время движения. Контроль полосы поможет вам оставаться на своей полосе, а помощь при спуске обеспечит уверенность на крутых склонах.

Мультимедийная система с функцией подключения смартфона позволяет вам наслаждаться любимой музыкой и использовать навигацию для комфортных поездок. Датчики дождя и света автоматически реагируют на изменение погодных условий и освещения.

Не забудьте о третьем ряде сидений, который позволяет вам увеличить вместимость автомобиля и комфортно разместить всех пассажиров.

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