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Tesla Model X
2017
5 200 000 ₽
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Tesla Model X 2017

5 200 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Tesla Model X
Tesla Model X
Tesla Model X
Tesla Model X
Tesla Model X
Tesla Model X
Tesla Model X
Tesla Model X
Tesla Model X
Tesla Model X
Tesla Model X
Tesla Model X
Tesla Model X
Tesla Model X
Tesla Model X
Tesla Model X

Характеристики

  • Марка Tesla
  • Модель Model X
  • Поколение I
  • Модификация 100D Electro AT (311 кВт) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 103801 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 066586
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 423 л.с.
  • Воблер 233

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Tesla Model X

Автомобиль Tesla Model X, 2017 года выпуска, был привезен из США и имеет только одного собственника в РФ. Этот электромобиль обладает рядом преимуществ, которые делают его особенно привлекательным.

Внутренность салона оборудована раздельным климат-контролем, который позволяет каждому пассажиру настроить комфортную температуру в своей зоне. Авто-доводчик всех дверей обеспечивает удобство при входе и выходе из автомобиля.

Камера 360* обеспечивает полный обзор вокруг автомобиля, что помогает водителю парковаться и маневрировать безопасно. Электро-привод багажника позволяет легко открывать и закрывать багажный отсек.

Кроме того, этот автомобиль оснащен рядом других функций, которые делают его еще более привлекательным. Вам доступны функции автопилота, которые обеспечивают комфорт и безопасность во время движения. Контроль полосы поможет вам оставаться на своей полосе, а помощь при спуске обеспечит уверенность на крутых склонах.

Мультимедийная система с функцией подключения смартфона позволяет вам наслаждаться любимой музыкой и использовать навигацию для комфортных поездок. Датчики дождя и света автоматически реагируют на изменение погодных условий и освещения.

Не забудьте о третьем ряде сидений, который позволяет вам увеличить вместимость автомобиля и комфортно разместить всех пассажиров.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам приобрести этот прекрасный автомобиль Tesla Model X.

id066586

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