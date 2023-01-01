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Tesla Model Y
2021
5 345 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Tesla Model Y 2021

5 345 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Tesla Model Y

Характеристики

  • Марка Tesla
  • Модель Model Y
  • Поколение I
  • Модификация Long Range Electro AT (254.0 кВт) 4WD
  • Комплектация Model Y
  • Год 2021
  • Пробег 42727 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 059049
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 345 л.с.
  • Воблер 37

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Tesla Model Y

Хотите приобрести современный и экологичный автомобиль? Тогда обратите внимание на Tesla Model Y 2021 года выпуска! Этот внедорожник с пробегом 42727 км обладает всеми достоинствами, которые делают Tesla такими популярными.

Модель Model Y является одной из самых универсальных в линейке Tesla. Она сочетает в себе превосходную проходимость и комфорт, а также экономичность и экологичность. Этот автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 345 л.с. и полным приводом, что позволяет ему справиться с любыми дорожными условиями.

Максимальная комплектация Model Y включает в себя множество полезных опций. Например, передняя часть автомобиля защищена бронепленкой, что обеспечивает ему дополнительную безопасность. Вы также сможете запускать двигатель кнопкой с помощью ключ-карты и пользоваться бесключевым доступом. Адаптивный и пассивный круиз-контроль облегчит вам управление автомобилем на дороге.

Одной из особенностей Model Y является панорамная крыша, которая создает ощущение свободы и простора в салоне. Кроме того, автомобиль оснащен системой автоматической парковки и круговым обзором, что делает парковку и маневрирование на тесных участках дороги более удобными и безопасными.

Не забудьте отметить и другие полезные опции, такие как навигация, электропривод передних сидений с запоминанием параметров, адаптивные фары, датчики давления в шинах, датчик дождя и света, а также передние и задние датчики парковки.

Автомобиль Tesla Model Y был привезен из Европы и имеет электронный ПТС. Отличительной особенностью данного автомобиля является его экологичность и экономичность. Ведь электромобиль Tesla не только позволяет существенно сэкономить на топливе, но и не загрязняет окружающую среду выбросами вредных веществ.

Если вы ищете автомобиль, который сочетает в себе превосходную проходимость, комфорт и экологичность, то Tesla Model Y - идеальный выбор для вас. Не упустите возможность стать владельцем этого превосходного автомобиля!

id059049

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