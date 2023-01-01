Tesla Model Y

Хотите приобрести современный и экологичный автомобиль? Тогда обратите внимание на Tesla Model Y 2021 года выпуска! Этот внедорожник с пробегом 42727 км обладает всеми достоинствами, которые делают Tesla такими популярными.

Модель Model Y является одной из самых универсальных в линейке Tesla. Она сочетает в себе превосходную проходимость и комфорт, а также экономичность и экологичность. Этот автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 345 л.с. и полным приводом, что позволяет ему справиться с любыми дорожными условиями.

Максимальная комплектация Model Y включает в себя множество полезных опций. Например, передняя часть автомобиля защищена бронепленкой, что обеспечивает ему дополнительную безопасность. Вы также сможете запускать двигатель кнопкой с помощью ключ-карты и пользоваться бесключевым доступом. Адаптивный и пассивный круиз-контроль облегчит вам управление автомобилем на дороге.

Одной из особенностей Model Y является панорамная крыша, которая создает ощущение свободы и простора в салоне. Кроме того, автомобиль оснащен системой автоматической парковки и круговым обзором, что делает парковку и маневрирование на тесных участках дороги более удобными и безопасными.

Не забудьте отметить и другие полезные опции, такие как навигация, электропривод передних сидений с запоминанием параметров, адаптивные фары, датчики давления в шинах, датчик дождя и света, а также передние и задние датчики парковки.

Автомобиль Tesla Model Y был привезен из Европы и имеет электронный ПТС. Отличительной особенностью данного автомобиля является его экологичность и экономичность. Ведь электромобиль Tesla не только позволяет существенно сэкономить на топливе, но и не загрязняет окружающую среду выбросами вредных веществ.

Если вы ищете автомобиль, который сочетает в себе превосходную проходимость, комфорт и экологичность, то Tesla Model Y - идеальный выбор для вас. Не упустите возможность стать владельцем этого превосходного автомобиля!

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