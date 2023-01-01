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Toyota 4Runner
2019
5 599 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota 4Runner 2019

5 599 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
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Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель 4Runner
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 4.0 AT (273 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 19110 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 157
  • VIN 786024
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3956 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 273 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota 4Runner

Автомобиль привезен в Россию в 2022 году из США.
Электронный ПТС, 1 владелец.

Дополнительные опции:

- Кожаный салон
- Водительское сидение с электроприводом
- Камера заднего вида
- Адаптивный круиз контроль

786024

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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