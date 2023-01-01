Toyota 4Runner

Хотите крутой и надежный внедорожник, который сможет преодолеть любые препятствия? Представляем вам Toyota 4Runner 4.0 AT (245 л.с.) 4WD! Этот автомобиль просто создан для покорения бездорожья и путешествий на природе.

И это не все! Серебристый цвет кузова и темный кожаный салон создают стильный и элегантный образ. А благодаря камере заднего вида парковка станет настоящим удовольствием.

А что еще? Кондиционер, круиз-контроль, датчик дождя и света, обогрев зеркал, центральный замок и бортовой компьютер - все это делает поездку максимально комфортной и безопасной.

Антиблокировочная и антипробуксовочная системы, система курсовой устойчивости и подушки безопасности гарантируют вашу безопасность на дороге.

И самое главное - Toyota 4Runner 4.0 AT (245 л.с.) 4WD - это надежный автомобиль, который прослужит вам долгие годы. Не упустите свой шанс стать владельцем этого великолепного внедорожника! Звоните прямо сейчас и записывайтесь на тест-драйв!

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