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Toyota 4Runner
2005
2 098 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota 4Runner 2005

2 098 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
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Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель 4Runner
  • Поколение IV
  • Модификация 4.0 AT (245 л.с.) 4WD
  • Год 2005
  • Пробег 349658 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 066590
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3956 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 245 л.с.
  • Воблер 81

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota 4Runner

Хотите крутой и надежный внедорожник, который сможет преодолеть любые препятствия? Представляем вам Toyota 4Runner 4.0 AT (245 л.с.) 4WD! Этот автомобиль просто создан для покорения бездорожья и путешествий на природе.

И это не все! Серебристый цвет кузова и темный кожаный салон создают стильный и элегантный образ. А благодаря камере заднего вида парковка станет настоящим удовольствием.

А что еще? Кондиционер, круиз-контроль, датчик дождя и света, обогрев зеркал, центральный замок и бортовой компьютер - все это делает поездку максимально комфортной и безопасной.

Антиблокировочная и антипробуксовочная системы, система курсовой устойчивости и подушки безопасности гарантируют вашу безопасность на дороге.

И самое главное - Toyota 4Runner 4.0 AT (245 л.с.) 4WD - это надежный автомобиль, который прослужит вам долгие годы. Не упустите свой шанс стать владельцем этого великолепного внедорожника! Звоните прямо сейчас и записывайтесь на тест-драйв!

id066590

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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Отдел продаж: +7 861 205 28 89
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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