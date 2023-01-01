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Toyota Alphard
2017
3 220 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Alphard 2017

3 220 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Alphard
  • Поколение III
  • Модификация 2.5hyb CVT (152 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 111875 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 056615
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2493 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 152 л.с.
  • Воблер 045

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Alphard

Дорогие друзья!

Мы рады представить вам прекрасный автомобиль Toyota Alphard. Стоит сразу отметить, что этот автомобиль не имеет пробега по РФ.

Toyota Alphard оснащен мощным двигателем объемом 2,5 литра и гибридной системой, которая обеспечивает превосходную динамику в сочетании с экономичностью. Вы также получите русифицированную автомагнитолу и два ключа, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно и уверенно на дороге.

Автомобиль также имеет множество полезных функций: 3-х зонный климат контроль для максимального комфорта, 12 AIRBAG для вашей безопасности, электронный привод обеих скользящих боковых дверей с доводчиками, камеру заднего вида и парктроники передние + задние для удобства при парковке. Кроме того, вы найдете мультируль, кнопку запуска двигателя, антипробуксовочную систему (TRC), антиблокировочную систему (ABS), систему курсовой устойчивости (VSC), усилитель экстренного торможения (BAS), систему электронного контроля устойчивости (ESP), систему распределения тормозного усилия (EBD) и адаптивный круиз-контроль (АССS).

Что касается интерьера, то вы оцените цветной многофункциональный дисплей (4,2"), штатный монитор на потолке и ЖК-монитор Blu-Ray, TV, HDD, DVD, MP3, AUX, USB, HDMI. У автомобиля новая летняя резина R18.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и провести тест-драйв для того, чтобы вы могли убедиться в его превосходных качествах лично. Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля от Toyota!

id056615

Fresh Тюмень Юг
Адрес: г. Тюмень, Московский тракт, 320
Отдел продаж: +7 345 257 98 22
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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