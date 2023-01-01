Toyota Alphard

Дорогие друзья!

Мы рады представить вам прекрасный автомобиль Toyota Alphard. Стоит сразу отметить, что этот автомобиль не имеет пробега по РФ.

Toyota Alphard оснащен мощным двигателем объемом 2,5 литра и гибридной системой, которая обеспечивает превосходную динамику в сочетании с экономичностью. Вы также получите русифицированную автомагнитолу и два ключа, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно и уверенно на дороге.

Автомобиль также имеет множество полезных функций: 3-х зонный климат контроль для максимального комфорта, 12 AIRBAG для вашей безопасности, электронный привод обеих скользящих боковых дверей с доводчиками, камеру заднего вида и парктроники передние + задние для удобства при парковке. Кроме того, вы найдете мультируль, кнопку запуска двигателя, антипробуксовочную систему (TRC), антиблокировочную систему (ABS), систему курсовой устойчивости (VSC), усилитель экстренного торможения (BAS), систему электронного контроля устойчивости (ESP), систему распределения тормозного усилия (EBD) и адаптивный круиз-контроль (АССS).

Что касается интерьера, то вы оцените цветной многофункциональный дисплей (4,2"), штатный монитор на потолке и ЖК-монитор Blu-Ray, TV, HDD, DVD, MP3, AUX, USB, HDMI. У автомобиля новая летняя резина R18.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и провести тест-драйв для того, чтобы вы могли убедиться в его превосходных качествах лично. Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля от Toyota!

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