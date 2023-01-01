Toyota Alphard
Преимущества:
- Оригинал ПТС .
- Омыватель фар
- Водительское сиденье с электроприводом и памятью
- Отделка рулевого колеса натуральным деревом
- Датчик дождя
-Датчик света
- 3-х зонный климат-контроль
- Мультимедийная система с камерой заднего вида
- Капитанские сиденья сзади с электроприводом
- 3-й ряд сидений
- DVD чейнджер для пассажиров
- Сиденье пассажира с функцией Ottoman
- Кожаный салон
- Цвет салона - бежевый
- Электропривод багажника
- Электропривод боковых дверей
- Кнопка Start/stop
- Классический автомат
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