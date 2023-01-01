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Toyota Alphard
2012
2 649 000 ₽
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Toyota Alphard 2012

2 649 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard
Toyota Alphard

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Alphard
  • Поколение II
  • Модификация 3.5 AT (275 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 307497 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 058386
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3456 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 275 л.с.
  • Воблер 262

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Alphard

Преимущества:

- Оригинал ПТС .
- Омыватель фар
- Водительское сиденье с электроприводом и памятью
- Отделка рулевого колеса натуральным деревом
- Датчик дождя
-Датчик света
- 3-х зонный климат-контроль
- Мультимедийная система с камерой заднего вида
- Капитанские сиденья сзади с электроприводом
- 3-й ряд сидений
- DVD чейнджер для пассажиров
- Сиденье пассажира с функцией Ottoman
- Кожаный салон
- Цвет салона - бежевый
- Электропривод багажника
- Электропривод боковых дверей
- Кнопка Start/stop
- Классический автомат

id058386

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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