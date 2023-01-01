Toyota Alphard

Преимущества:

- Оригинал ПТС .

- Омыватель фар

- Водительское сиденье с электроприводом и памятью

- Отделка рулевого колеса натуральным деревом

- Датчик дождя

-Датчик света

- 3-х зонный климат-контроль

- Мультимедийная система с камерой заднего вида

- Капитанские сиденья сзади с электроприводом

- 3-й ряд сидений

- DVD чейнджер для пассажиров

- Сиденье пассажира с функцией Ottoman

- Кожаный салон

- Цвет салона - бежевый

- Электропривод багажника

- Электропривод боковых дверей

- Кнопка Start/stop

- Классический автомат

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