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Toyota Aqua
2014
1 079 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Aqua 2014

1 079 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Aqua
  • Поколение I
  • Модификация 1.5hyb AT (74 л.с.)
  • Год 2014
  • Пробег 71591 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • VIN 349778
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 74 л.с.
  • Воблер 62

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Aqua

Уважаемые покупатели автомобилей!

Компания Fresh auto рада представить Вам модель Aqua 2014 года выпуска. Этот автомобиль был создан для тех, кто ценит комфорт, удобство и передовые технологии на дороге.

Toyota Aqua оснащена бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, делая использование автомобиля еще более удобным. Система следования по полосе движения обеспечивает безопасность на дороге, контролируя движение автомобиля в пределах одной полосы. А датчики дождя и света регулируют скорость дворников и яркость света фар соответственно.

Климат-контроль позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне в любое время года. Круиз-контроль помогает сохранять одну и ту же скорость движения на протяжении всей поездки. Подогрев передних сидений добавляет дополнительный комфорт для Вашего путешествия.

Toyota Aqua оснащена электроприводом и обогревом зеркал, обеспечивая легкость и комфорт при управлении автомобилем. Магнитола позволяет наслаждаться любимой музыкой во время поездки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши квалифицированные специалисты будут рады ответить на все Ваши вопросы о Toyota Aqua. Мы уверены, что этот автомобиль станет надежным и комфортным компаньоном на дороге.

id349778

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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