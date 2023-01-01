Toyota Aqua

Уважаемые покупатели автомобилей!

Компания Fresh auto рада представить Вам модель Aqua 2014 года выпуска. Этот автомобиль был создан для тех, кто ценит комфорт, удобство и передовые технологии на дороге.

Toyota Aqua оснащена бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, делая использование автомобиля еще более удобным. Система следования по полосе движения обеспечивает безопасность на дороге, контролируя движение автомобиля в пределах одной полосы. А датчики дождя и света регулируют скорость дворников и яркость света фар соответственно.

Климат-контроль позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне в любое время года. Круиз-контроль помогает сохранять одну и ту же скорость движения на протяжении всей поездки. Подогрев передних сидений добавляет дополнительный комфорт для Вашего путешествия.

Toyota Aqua оснащена электроприводом и обогревом зеркал, обеспечивая легкость и комфорт при управлении автомобилем. Магнитола позволяет наслаждаться любимой музыкой во время поездки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши квалифицированные специалисты будут рады ответить на все Ваши вопросы о Toyota Aqua. Мы уверены, что этот автомобиль станет надежным и комфортным компаньоном на дороге.

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