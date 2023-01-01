Toyota Aqua

Добрый день! Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем яркого и надежного автомобиля Toyota Aqua 2017 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в Россию только в прошлом году, так что вы можете быть уверены в его актуальности и соответствии всем современным требованиям.

Toyota Aqua – это не просто автомобиль, это настоящий хэтчбек класса люкс. Он имеет все необходимые функции, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт и удобство в пути. Комплектация GR Sport обеспечивает еще больше возможностей для вашего приятного путешествия. Климат-контроль, круиз-контроль, система доступа без ключа, датчики дождя и света, мультифункциональное рулевое колесо – все это делает Toyota Aqua непревзойденным выбором для тех, кто ценит комфорт и качество.

Автомобиль имеет целый ряд достоинств, которые идеально подходят для жизни в большом городе. Ведь он компактный и легко маневрируемый, что поможет вам справиться с любыми пробками и парковкой. Но при этом он не менее просторный, чем более крупные автомобили.

Кроме того, этот автомобиль имеет электронный ПТС и только одного владельца, что гарантирует его безопасность и надежность. Вы можете быть уверены, что вы получаете автомобиль высочайшего качества, который будет служить вам многие годы.

Наконец, мы хотим напомнить вам о нашем специальном предложении. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Это поможет вам еще лучше понять все его преимущества и убедиться в его качестве. Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам выбрать идеальный автомобиль для вашей жизни.

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