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Toyota Aqua
2017
1 620 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota Aqua 2017

1 620 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Aqua
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 1.5hyb AT (74 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 90558 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 698323
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 74 л.с.
  • Воблер 183

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Aqua

Добрый день! Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем яркого и надежного автомобиля Toyota Aqua 2017 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в Россию только в прошлом году, так что вы можете быть уверены в его актуальности и соответствии всем современным требованиям.

Toyota Aqua – это не просто автомобиль, это настоящий хэтчбек класса люкс. Он имеет все необходимые функции, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт и удобство в пути. Комплектация GR Sport обеспечивает еще больше возможностей для вашего приятного путешествия. Климат-контроль, круиз-контроль, система доступа без ключа, датчики дождя и света, мультифункциональное рулевое колесо – все это делает Toyota Aqua непревзойденным выбором для тех, кто ценит комфорт и качество.

Автомобиль имеет целый ряд достоинств, которые идеально подходят для жизни в большом городе. Ведь он компактный и легко маневрируемый, что поможет вам справиться с любыми пробками и парковкой. Но при этом он не менее просторный, чем более крупные автомобили.

Кроме того, этот автомобиль имеет электронный ПТС и только одного владельца, что гарантирует его безопасность и надежность. Вы можете быть уверены, что вы получаете автомобиль высочайшего качества, который будет служить вам многие годы.

Наконец, мы хотим напомнить вам о нашем специальном предложении. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Это поможет вам еще лучше понять все его преимущества и убедиться в его качестве. Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам выбрать идеальный автомобиль для вашей жизни.

id698323

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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