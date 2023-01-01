Toyota Aqua

Уважаемые автомобилисты,

Мы рады представить вам отличную возможность стать обладателем автомобиля Toyota Aqua 2018 года выпуска. Этот элегантный и экономичный автомобиль является прекрасным выбором для городской жизни. Будучи без пробега по РФ, он находится в идеальном состоянии, готовый доставить вам радость от вождения.

Toyota Aqua 2018 оснащен мощным и эффективным 1.5-литровым гибридным двигателем, который дает плавное ускорение и экономичный расход топлива. Благодаря электронному ПТС, вы можете быть уверены в легальности и прозрачности этого автомобиля.

Дополнительные опции, доступные в Toyota Aqua 2018, позволяют вам наслаждаться комфортом и удобством во время каждой поездки. Камера заднего вида обеспечивает полный обзор при парковке и маневрах назад. Климат-контроль поддерживает оптимальную температуру в салоне в любое время года. Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки делают вашу жизнь проще и удобнее. Электро двери с доводчиком добавляют стиль и инновацию в каждое ваше путешествие. Система курсовой устойчивости обеспечивает безопасность на дороге. А полный электро пакет, мультифункциональное рулевое колесо и видеорегистратор делают вашу поездку еще более комфортной и безопасной.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв, чтобы вы могли оценить все преимущества этого замечательного автомобиля. Не упустите возможность стать счастливым владельцем Toyota Aqua 2018 года.

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