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Toyota Aqua
2018
1 369 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Aqua 2018

1 369 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Aqua
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 1.5hyb AT (74 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 126049 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • VIN 782729
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 74 л.с.
  • Воблер 345

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Aqua

Уважаемые автомобилисты,

Мы рады представить вам отличную возможность стать обладателем автомобиля Toyota Aqua 2018 года выпуска. Этот элегантный и экономичный автомобиль является прекрасным выбором для городской жизни. Будучи без пробега по РФ, он находится в идеальном состоянии, готовый доставить вам радость от вождения.

Toyota Aqua 2018 оснащен мощным и эффективным 1.5-литровым гибридным двигателем, который дает плавное ускорение и экономичный расход топлива. Благодаря электронному ПТС, вы можете быть уверены в легальности и прозрачности этого автомобиля.

Дополнительные опции, доступные в Toyota Aqua 2018, позволяют вам наслаждаться комфортом и удобством во время каждой поездки. Камера заднего вида обеспечивает полный обзор при парковке и маневрах назад. Климат-контроль поддерживает оптимальную температуру в салоне в любое время года. Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки делают вашу жизнь проще и удобнее. Электро двери с доводчиком добавляют стиль и инновацию в каждое ваше путешествие. Система курсовой устойчивости обеспечивает безопасность на дороге. А полный электро пакет, мультифункциональное рулевое колесо и видеорегистратор делают вашу поездку еще более комфортной и безопасной.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв, чтобы вы могли оценить все преимущества этого замечательного автомобиля. Не упустите возможность стать счастливым владельцем Toyota Aqua 2018 года.

id782729

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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