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Toyota Aqua
2018
1 329 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Aqua 2018

1 329 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 98 22
Купить онлайн
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Aqua
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 1.5hyb AT (74 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 84361 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Голубой
  • VIN 603839
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 74 л.с.
  • Воблер 63

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Aqua

Привезенный из Японии автомобиль Toyota Aqua 2018 года выпуска, представляет собой настоящую находку для истинных ценителей качественных и надежных автомобилей. На учет в РФ он не ставился, что означает, что вы будете первым владельцем этого эксклюзивного авто.

Наличие электронного ПТС, позволит вам быстро и легко оформить все необходимые документы и быть уверенным в их законности.

Дополнительные опции, такие как камера заднего вида, климат-контроль, запуск двигателя с кнопки, система курсовой устойчивости, полный электро пакет и мультифункциональное рулевое колесо, делают этот автомобиль по-настоящему комфортным и безопасным для вас и вашей семьи.

А чтобы сделать приобретение этого автомобиля еще более привлекательным, мы предлагаем вам особое предложение. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ, и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Таким образом, вы сможете убедиться в его идеальном состоянии и безупречной истории.

id603839

Fresh Тюмень Юг
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Отдел продаж: +7 345 257 98 22
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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