Toyota Aqua

Привезенный из Японии автомобиль Toyota Aqua 2018 года выпуска, представляет собой настоящую находку для истинных ценителей качественных и надежных автомобилей. На учет в РФ он не ставился, что означает, что вы будете первым владельцем этого эксклюзивного авто.

Наличие электронного ПТС, позволит вам быстро и легко оформить все необходимые документы и быть уверенным в их законности.

Дополнительные опции, такие как камера заднего вида, климат-контроль, запуск двигателя с кнопки, система курсовой устойчивости, полный электро пакет и мультифункциональное рулевое колесо, делают этот автомобиль по-настоящему комфортным и безопасным для вас и вашей семьи.

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