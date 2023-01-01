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Toyota Aqua
2018
1 194 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Aqua 2018

1 194 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua
Toyota Aqua

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Aqua
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 1.5hyb AT (74 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 83059 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • VIN 789356
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1496 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 74 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Aqua

Преимущества:

- Электронный ПТС
- 2 владельца
- Климат-контроль
- Круиз-контроль
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Иммобилайзер
- Контроль полосы
- Камера заднего вида

789356

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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