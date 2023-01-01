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Toyota C-HR
2020
2 520 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota C-HR 2020

2 520 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель C-HR
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 CVT (148 л.с.)
  • Комплектация Cool
  • Год 2020
  • Пробег 23009 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 096716
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 148 л.с.
  • Воблер 282

Комплектация

  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 19
  • Тонированные стекла
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Информация

Toyota C-HR

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вам Toyota C-HR 2020 года выпуска. Это автомобиль, который не только будет удовлетворять все ваши потребности в комфорте и безопасности, но и подарит незабываемое впечатление во время каждой поездки.

Перечислим основные достоинства Toyota C-HR: электронный ПТС, всего один владелец, климат-контроль и камера заднего вида. Это высокотехнологический инновационный автомобиль, который обладает всеми необходимыми функциями.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер с радостью ответит на все ваши вопросы.

id096716

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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