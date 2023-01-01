Toyota C-HR

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вам Toyota C-HR 2020 года выпуска. Это автомобиль, который не только будет удовлетворять все ваши потребности в комфорте и безопасности, но и подарит незабываемое впечатление во время каждой поездки.

Перечислим основные достоинства Toyota C-HR: электронный ПТС, всего один владелец, климат-контроль и камера заднего вида. Это высокотехнологический инновационный автомобиль, который обладает всеми необходимыми функциями.

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