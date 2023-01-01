Toyota C-HR

Представляем вам эксклюзивную возможность стать счастливым обладателем автомобиля Toyota C-HR. Этот превосходный автомобиль был ввезен из Японии в 2023 году и доступен для приобретения. Радостью служит то, что он имеет всего одного собственника и поставляется с электронным ПТС.

Toyota C-HR обеспечивает роскошь и комфорт на каждой поездке благодаря своей комплектации высочайшего уровня. Климат-контроль 2-зонный поддерживает оптимальную температуру в салоне, а ксеноновые фары обеспечивают яркое освещение дороги. Легкосплавные диски размером 18 дюймов придают автомобилю стильный вид.

Дополнительные функции, такие как дистанционный запуск двигателя, сигнализация, датчик дождя и датчик света, не только повышают комфорт, но и обеспечивают безопасность во время поездки. Круиз-контроль позволяет поддерживать постоянную скорость, а электроскладывание зеркал обеспечивает удобство при парковке.

Безопасность и удобство дополняются системой доступа без ключа, которая позволяет вам просто открыть двери автомобиля без необходимости доставания ключей. Салон выполнен из высококачественной ткани, создавая комфортную и уютную обстановку. Электростеклоподъемники для всех окон, парктроник и камера заднего вида облегчают парковку и маневрирование.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля Toyota C-HR. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши представители всегда готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв.

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