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Toyota C-HR
2019
2 099 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota C-HR 2019

2 099 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель C-HR
  • Поколение I
  • Модификация 1.2 CVT (115 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 41954 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 012020
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1197 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 115 л.с.
  • Воблер 267

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota C-HR

Представляем вам эксклюзивную возможность стать счастливым обладателем автомобиля Toyota C-HR. Этот превосходный автомобиль был ввезен из Японии в 2023 году и доступен для приобретения. Радостью служит то, что он имеет всего одного собственника и поставляется с электронным ПТС.

Toyota C-HR обеспечивает роскошь и комфорт на каждой поездке благодаря своей комплектации высочайшего уровня. Климат-контроль 2-зонный поддерживает оптимальную температуру в салоне, а ксеноновые фары обеспечивают яркое освещение дороги. Легкосплавные диски размером 18 дюймов придают автомобилю стильный вид.

Дополнительные функции, такие как дистанционный запуск двигателя, сигнализация, датчик дождя и датчик света, не только повышают комфорт, но и обеспечивают безопасность во время поездки. Круиз-контроль позволяет поддерживать постоянную скорость, а электроскладывание зеркал обеспечивает удобство при парковке.

Безопасность и удобство дополняются системой доступа без ключа, которая позволяет вам просто открыть двери автомобиля без необходимости доставания ключей. Салон выполнен из высококачественной ткани, создавая комфортную и уютную обстановку. Электростеклоподъемники для всех окон, парктроник и камера заднего вида облегчают парковку и маневрирование.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля Toyota C-HR. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши представители всегда готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв.

id012020

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