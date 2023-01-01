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Toyota Camry
2017
2 219 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota Camry 2017

2 219 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VII (XV50) Рестайлинг 2
  • Модификация 3.5 AT (249 л.с.)
  • Комплектация Люкс
  • Год 2017
  • Пробег 115209 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 109198
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3456 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 294

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Camry

Уважаемые клиенты! Мы рады Вам сообщить о том, что в нашем автосалоне появился потрясающий автомобиль - Toyota Camry, 2017 года выпуска! Автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС.

Этот автомобиль отличается не только стильным дизайном, но и прекрасной комплектацией "Люкс". Комфортный и просторный салон, мощный двигатель, современные технологии и многое другое - все это делает Toyota Camry идеальным вариантом для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

Мы уверены, что Вы не останетесь равнодушными к этому автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут оформить покупку.

Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля! Ждем Вас в нашем автосалоне!

id109198

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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