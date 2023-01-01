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Toyota Camry
2022
4 299 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Camry 2022

4 299 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VIII (XV70) Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (204 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 24 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 185949
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.
  • Воблер 216

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Camry

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы хотим представить вам прекрасный автомобиль - Toyota Camry. Этот автомобиль был недавно ввезен в РФ, имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие кузова. Автомобиль без учета в ГИБДД.

Toyota Camry оснащен множеством дополнительных опций для вашего комфорта и безопасности на дороге. Раздельный климат-контроль обеспечит оптимальную температуру в салоне для каждого пассажира. Электропривод водительского сиденья позволит подобрать наиболее удобную позу за рулем.

Камера заднего вида поможет вам при парковке и маневрировании на общественных дорогах. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволят сэкономить время и удобство при использовании автомобиля. Обогрев передних сидений поможет сохранить комфортную температуру в салоне в любую погоду.

Датчики дождя и света обеспечат автоматическое включение фар и стеклоочистителей при соответствующих условиях на дороге. Мультимедийная система с функцией подключения смартфона позволит вам использовать свои любимые приложения непосредственно в автомобиле.

Если вы хотите приобрести этот автомобиль, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ! Только сегодня вы получите бесплатный отчет о его техническом состоянии. Мы уверены, что Toyota Camry станет для вас надежным и комфортным автомобилем на многие годы вперед.

id185949

Fresh Воронеж Север
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Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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