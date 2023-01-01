Toyota Camry

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы хотим представить вам прекрасный автомобиль - Toyota Camry. Этот автомобиль был недавно ввезен в РФ, имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие кузова. Автомобиль без учета в ГИБДД.

Toyota Camry оснащен множеством дополнительных опций для вашего комфорта и безопасности на дороге. Раздельный климат-контроль обеспечит оптимальную температуру в салоне для каждого пассажира. Электропривод водительского сиденья позволит подобрать наиболее удобную позу за рулем.

Камера заднего вида поможет вам при парковке и маневрировании на общественных дорогах. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволят сэкономить время и удобство при использовании автомобиля. Обогрев передних сидений поможет сохранить комфортную температуру в салоне в любую погоду.

Датчики дождя и света обеспечат автоматическое включение фар и стеклоочистителей при соответствующих условиях на дороге. Мультимедийная система с функцией подключения смартфона позволит вам использовать свои любимые приложения непосредственно в автомобиле.

Если вы хотите приобрести этот автомобиль, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ! Только сегодня вы получите бесплатный отчет о его техническом состоянии. Мы уверены, что Toyota Camry станет для вас надежным и комфортным автомобилем на многие годы вперед.

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