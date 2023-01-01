Toyota Camry

Уважаемые автомобилисты!

Представляем Вашему вниманию новый автомобиль Toyota Camry 2022 года выпуска, который только что был ввезен в Россию в 2023 году. Этот автомобиль имеет электронный ПТС без регистрации и заводское лакокрасочное покрытие, что подтверждает его качество и надежность.

Эта модель комплектуется системой экстренного торможения, которая обеспечивает максимальную безопасность на дороге в случае возникновения экстренной ситуации. Кроме того, в автомобиле установлен проекционный дисплей на лобовое стекло, который обеспечивает более комфортное вождение, а также система удержания в полосе, которая помогает водителю сохранять правильное направление движения.

Люк - это не только стильный элемент дизайна, но и функциональная опция, которая обеспечивает дополнительный доступ к свежему воздуху и свету, делая поездку более приятной и комфортной.

Кроме этого, в автомобиле Toyota Camry 2022 года установлен двойной стеклопакет, который обеспечивает более тихое и комфортное путешествие, защищая от шума и вибраций.

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