Toyota Camry

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Представляем Вам автомобиль Toyota Camry, 2022 года выпуска, который был пригнан из-за рубежа в 2023 году. Этот автомобиль находится в родном окрасе и имеет полный комплект ключей. Кроме того, он оснащен множеством дополнительных опций, которые сделают Вашу поездку максимально комфортабельной и безопасной. Среди них раздельный климат-контроль, подогрев сидений, камера заднего вида, панорамная крыша, система удержания в полосе, электроскладывание зеркал и беспроводная зарядка.

Этот автомобиль имеет электронный ПТС и находится в безупречном состоянии. Если Вы хотите получить бесплатный отчет по данному автомобилю, звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут выбрать оптимальные условия покупки. Не упустите возможность стать обладателем этого комфортабельного и безопасного автомобиля!

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