Toyota Camry

Toyota Camry 2022 – это стильный автомобиль, который завоевал популярность во всем мире благодаря своей надежности и универсальности. Этот конкретный автомобиль был ввезен с Арабских Эмиратов, имеет электронный технический паспорт и только одного владельца.

Комплектация SE делает этот автомобиль еще более привлекательным. Вы получите спортивные обвесы, красный салон, раздельный климат-контроль, подогрев сидений, камеру заднего вида, люк, систему удержания в полосе, электроскладывание зеркал, беспроводную зарядку и многое другое. Благодаря датчикам дождя и света не нужно беспокоиться о погодных условиях на дороге.

Система доступа без ключа и электропривод зеркал сделают каждую поездку приятной, а антиблокировочная система, антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости обеспечат безопасность на дороге.

Этот Toyota Camry 2022 – идеальное решение для тех, кто ищет надежный и комфортабельный автомобиль. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс купить этот прекрасный автомобиль по выгодной цене!

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