Toyota Camry

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Добрый день, уважаемые покупатели!

Мы рады представить вам автомобиль Toyota Camry, 2022 года выпуска, который ввезен из-за рубежа. Электронный ПТС гарантирует его безупречное качество. Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии, что подчеркивает его стиль и надежность.

Комплектация этого автомобиля включает в себя множество опций, которые обеспечивают максимальный комфорт во время езды. Раздельный климат контроль, камера заднего вида, датчик света, автоскладывание зеркал и навигация - все это делает поездку на этом автомобиле незабываемой.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут вам стать владельцем этого прекрасного автомобиля!

id124984