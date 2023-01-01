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Toyota Camry
2022
3 999 000 ₽
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Toyota Camry 2022

3 999 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VIII (XV70) Рестайлинг
  • Модификация 2.5hyb CVT (178 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 33 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 124984
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 178 л.с.
  • Воблер 135

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Camry

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Добрый день, уважаемые покупатели!

Мы рады представить вам автомобиль Toyota Camry, 2022 года выпуска, который ввезен из-за рубежа. Электронный ПТС гарантирует его безупречное качество. Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии, что подчеркивает его стиль и надежность.

Комплектация этого автомобиля включает в себя множество опций, которые обеспечивают максимальный комфорт во время езды. Раздельный климат контроль, камера заднего вида, датчик света, автоскладывание зеркал и навигация - все это делает поездку на этом автомобиле незабываемой.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут вам стать владельцем этого прекрасного автомобиля!

id124984

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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