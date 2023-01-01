Toyota Camry

Автомобиль находится на удаленной комиссии. Осмотр возможен по предварительной договоренности с собственником.

Автомобиль приобретался у официального дилера.

Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

- Светодиодные фары

- Светодиодные противотуманные фары

- Светодиодные задние фонари

- Датчик света

- Датчик дождя

- Боковые зеркала с повторителями указателей поворота

- Электропривод боковых зеркал

- Электроподогрев зеркал

- Обогрев заднего стекла

- Цветной многофункциональный дисплей

- Кнопка запуска двигателя

- Кожаная обивка салона

- Поясничная опора в передних сиденьях

- Электропривод передних сидений

- Электроподогрев передних сидений

- Электроподогрев задних сидений

- Бесключевой доступ

- Электроподогрев рулевого колеса

- Электроподогрев лобового стекла

- Беспроводное зарядное устройство

- Вспомогательная система торможения

- Система предотвращения выезда из полосы движения

- Адаптивный круиз-контроль

- Система управления дальним светом

- Система распознавания дорожных знаков

- Раздельный климат-контроль

- Камера заднего вида

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