Toyota Camry
Автомобиль находится на удаленной комиссии. Осмотр возможен по предварительной договоренности с собственником.
Автомобиль приобретался у официального дилера.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Дополнительные опции:
- Светодиодные фары
- Светодиодные противотуманные фары
- Светодиодные задние фонари
- Датчик света
- Датчик дождя
- Боковые зеркала с повторителями указателей поворота
- Электропривод боковых зеркал
- Электроподогрев зеркал
- Обогрев заднего стекла
- Цветной многофункциональный дисплей
- Кнопка запуска двигателя
- Кожаная обивка салона
- Поясничная опора в передних сиденьях
- Электропривод передних сидений
- Электроподогрев передних сидений
- Электроподогрев задних сидений
- Бесключевой доступ
- Электроподогрев рулевого колеса
- Электроподогрев лобового стекла
- Беспроводное зарядное устройство
- Вспомогательная система торможения
- Система предотвращения выезда из полосы движения
- Адаптивный круиз-контроль
- Система управления дальним светом
- Система распознавания дорожных знаков
- Раздельный климат-контроль
- Камера заднего вида
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