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Toyota Camry
2019
2 800 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Toyota Camry 2019

2 800 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VIII (XV70)
  • Модификация US Market 2.5 AT (203 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 158369 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Коричневый
  • VIN 226620
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 203 л.с.
  • Воблер 108

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Camry

У нас в продаже Toyota Camry 2019 года выпуска, которая порадует всех ценителей комфорта и безопасности на дорогах. Автомобиль оснащен двузонным климат-контролем, ксеноновыми фарами, иммобилайзером, бортовым компьютером, датчиками дождя и света.

Круиз-контроль, обогрев зеркал и сидений, система доступа без ключа, электроскладывание зеркал - все это делает поездки ещё более комфортными. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, парктроник, система курсовой устойчивости - обеспечат безопасность в любых условиях на дороге.

А ещё, автомобиль оснащен проекционным дисплеем, электрорегулировкой сидений водителя и пассажира, электроприводом зеркал, панорамной крышей и камерой 360°. Уверены, что этот автомобиль станет надежным другом на долгие годы.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс приобрести комфортный и безопасный автомобиль.

id226620

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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