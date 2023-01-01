Toyota Camry

У нас в продаже Toyota Camry 2019 года выпуска, которая порадует всех ценителей комфорта и безопасности на дорогах. Автомобиль оснащен двузонным климат-контролем, ксеноновыми фарами, иммобилайзером, бортовым компьютером, датчиками дождя и света.

Круиз-контроль, обогрев зеркал и сидений, система доступа без ключа, электроскладывание зеркал - все это делает поездки ещё более комфортными. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, парктроник, система курсовой устойчивости - обеспечат безопасность в любых условиях на дороге.

А ещё, автомобиль оснащен проекционным дисплеем, электрорегулировкой сидений водителя и пассажира, электроприводом зеркал, панорамной крышей и камерой 360°. Уверены, что этот автомобиль станет надежным другом на долгие годы.

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