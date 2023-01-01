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Toyota Camry
2015
1 929 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Camry 2015

1 929 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VII (XV50) Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (181 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 211096 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 126677
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2494 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 181 л.с.
  • Воблер 150

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Camry

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем прекрасного автомобиля Toyota Camry, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль является настоящим воплощением комфорта и безопасности на дороге.

Toyota Camry оснащен множеством дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным для покупки. Датчики дождя и света помогут вам сохранить хорошую видимость на дороге в любых погодных условиях. Раздельный климат-контроль позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу. А круиз-контроль сделает вашу поездку еще более комфортной и спокойной.

Но это еще не все! Передние и задние датчики парковки помогут вам легко и безопасно парковаться даже на самой загруженной улице. А полный электропакет сделает вашу поездку еще более комфортной и незабываемой.

Toyota Camry - это автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн и бескомпромиссную безопасность. Вы будете получать удовольствие от комфорта в салоне, а также ощущение полной надежности на дороге.

А если вы позвоните нам прямо сейчас и назовете кодовое слово "ФРЕШ", мы подготовим для вас бесплатный отчет по данному автомобилю. Так что не упустите свой шанс стать обладателем этого потрясающего автомобиля. Звоните нам уже сейчас!

id126677

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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