Toyota Camry

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автомобилисты,

Сегодня мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести новый автомобиль Toyota Camry, 2022 года выпуска, который был привезен из-за рубежа в 2023 году. Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, электронный ПТС.

Toyota Camry - это автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Акустика JBL, раздельный климат контроль, камера заднего вида, датчик света, электро-складывание зеркал, навигация, люк, парктроники и кнопка запуска двигателя - все это делает управление автомобилем более комфортным и удобным.

Раздельный климат контроль и кнопка запуска двигателя позволяют наслаждаться поездкой в любых условиях. Камера заднего вида и парктроники обеспечивают безопасность на дороге.

Мы приглашаем вас прямо сейчас позвонить нам и назвать кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку.

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