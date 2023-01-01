Toyota Camry

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады представить вам Toyota Camry 2022 года выпуска. Этот автомобиль был привезен из-за рубежа и имеет заводское лакокрасочное покрытие. Он находится без учета в РФ и имеет электронный ПТС.

Toyota Camry оснащен всеми необходимыми опциями для максимально комфортной езды. Раздельный климат-контроль, датчик света, парктроники и круиз-контроль - все это позволит вам наслаждаться каждой поездкой.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о Toyota Camry 2022 года выпуска. Не упустите возможность приобрести этот автомобиль уже сегодня!

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