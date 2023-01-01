Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Toyota Camry
2022
4 000 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Toyota Camry 2022

4 000 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VIII (XV70) Рестайлинг
  • Модификация 2.5hyb CVT (178 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 84 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 122122
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 178 л.с.
  • Воблер 120

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Toyota Camry

Уважаемый покупатель!

Рады предложить Вам новый автомобиль Toyota Camry 2022 года выпуска, который был ввезен из ОАЭ в ноябре прошлого года. Этот автомобиль является настоящим примером высокотехнологичного и современного транспортного средства.

Toyota Camry 2022 имеет множество преимуществ, которые сделают Вашу жизнь более комфортной и безопасной. Начиная с элегантного дизайна, проходя через беспрецедентный уровень комфорта и заканчивая передовыми системами безопасности, этот автомобиль не оставит Вас равнодушным.

Мы гарантируем, что этот автомобиль лишен каких-либо проблем со всеми документами, включая электронный ПТС. Кроме того, он был ввезен без каких-либо владельцев в РФ, что делает его прекрасным выбором для Вас.

Заключайте сделку с нами и получите максимальную выгоду! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные сотрудники помогут Вам сделать правильный выбор и ответят на все Ваши вопросы.

Toyota Camry 2022 - это не просто автомобиль, это мечта, которая может стать реальностью уже сегодня. Сделайте свой выбор в пользу качества, комфорта и безопасности. Мы гарантируем, что Вы не пожалеете!

id122122

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Toyota

Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla

Toyota Corolla
2013

1 342 000 ₽

Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon

Toyota Avalon
2022

3 675 000 ₽

Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla

Toyota Corolla
2015

1 432 000 ₽

Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry

Toyota Camry
2022

3 244 000 ₽

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Toyota RAV4
2011

1 594 966 ₽

Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry

Toyota Camry
2022

3 801 000 ₽

Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha

Toyota Prius Alpha
2014

1 210 000 ₽

Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner

Toyota Fortuner
2013

2 500 000 ₽

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Toyota RAV4
2020

2 899 000 ₽

Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla

Toyota Corolla
2005

614 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа