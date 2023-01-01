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Toyota Camry
2023
4 399 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Camry 2023

4 399 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VIII (XV70) Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (204 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 43 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 204650
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.
  • Воблер 97

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Camry

Уважаемые покупатели! Представляем вашему вниманию автомобиль Toyota Camry в модификации 2.5 AT (204 л.с.). Этот автомобиль ввезен в РФ в 2023 году под заказ. Машина имеет электронный ПТС и пробег в 43 километра. Это значит, что вы получаете полностью новый автомобиль, который будет дарить вам радость и комфорт на дороге.

Изюминкой данной модели являются добавленные дополнительные опции. В вашем распоряжении камеры кругового обзора, которые помогут вам на парковке и не только. Вы также можете пользоваться бесключевым доступом в салон и запуском двигателя. Датчик света защитит вас от непредвиденных ситуаций на дороге. Круиз-контроль позволит сохранять постоянную скорость и не уставать в дальних поездках. С помощью задних датчиков парковки вы сможете легко и быстро парковаться в любом месте. Полный электропакет гарантирует полный комфорт при любой погоде. А кондиционер и обогрев передних сидений создадут приятный микроклимат, как зимой, так и летом.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные консультанты ответят на все ваши вопросы, расскажут о дополнительных возможностях и предложат выгодные условия покупки. Приезжайте на тест-драйв и оцените все превосходства автомобиля Toyota Camry!

id204650

Fresh Воронеж Юг
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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