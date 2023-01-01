Toyota Camry

Уважаемые покупатели! Представляем вашему вниманию автомобиль Toyota Camry в модификации 2.5 AT (204 л.с.). Этот автомобиль ввезен в РФ в 2023 году под заказ. Машина имеет электронный ПТС и пробег в 43 километра. Это значит, что вы получаете полностью новый автомобиль, который будет дарить вам радость и комфорт на дороге.

Изюминкой данной модели являются добавленные дополнительные опции. В вашем распоряжении камеры кругового обзора, которые помогут вам на парковке и не только. Вы также можете пользоваться бесключевым доступом в салон и запуском двигателя. Датчик света защитит вас от непредвиденных ситуаций на дороге. Круиз-контроль позволит сохранять постоянную скорость и не уставать в дальних поездках. С помощью задних датчиков парковки вы сможете легко и быстро парковаться в любом месте. Полный электропакет гарантирует полный комфорт при любой погоде. А кондиционер и обогрев передних сидений создадут приятный микроклимат, как зимой, так и летом.

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