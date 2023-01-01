Toyota Camry

Уважаемые покупатели! Компания Fresh Auto представляет вашему вниманию японский автомобиль Toyota Camry в модификации 2.5 AT (204 л.с.) с пробегом всего 30 км. Авто было ввезено в Россию в 2023 году под заказ. Это абсолютно новый автомобиль с электронным ПТС.

Кроме того, эта модель содержит дополнительные опции, которые обеспечат максимальный комфорт во время вождения. Они включают в себя бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, камеры кругового обзора, датчик света, круиз-контроль, задние датчики парковки, полный электропакет, кондиционер, и обогрев передних сидений.

Мы уверены, что данное авто удовлетворит все потребности любого автомобилиста. Toyota Camry уже многие годы сохраняет лидерство на рынке автомобильных технологий. Вы сможете наслаждаться высоким уровнем комфорта и активной безопасности на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю! Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительные данные по этой модели. Компания настроена на все 100%, чтобы помочь вам получить отличный автомобиль!

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