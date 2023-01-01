Toyota Camry

Для тех, кто стремится к комфорту, стилю и мощности, представляем новую Toyota Camry 2021 года выпуска! Новый седан с черным кузовом и левым рулем - это идеальное сочетание элегантности и динамичности. Мощный двигатель на 205 л.с и автоматическая коробка передач обеспечат комфортную и плавную езду. А полный привод и бензиновый двигатель гарантируют надежность и экономичность. Электронный ПТС позволит вам легко и быстро оформить все необходимые документы. Не упустите свой шанс стать обладателем этого шикарного автомобиля! Закажите Toyota Camry 2021 года выпуска уже сегодня!

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