Toyota Camry

Добрый день! Представляем вам автомобиль Toyota Camry, 2022 года выпуска. Эта модель была ввезена из Китая в 2023 году и имеет электронный ПТС без регистрационных действий. Кроме того, автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, что гарантирует сохранение его первозданного внешнего вида на многие годы.

Toyota Camry оснащена множеством опций, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность во время езды. Среди них светодиодные фары, датчик света и дождя, боковые зеркала с повторителями указателей поворота, проекционный дисплей и многое другое. Все эти дополнительные опции помогут сделать вашу поездку максимально удобной и безопасной.

Автомобиль также оснащен красивым и комфортным кожаным салоном, электроприводом передних сидений и разъемом электропитания. Адаптивный круиз-контроль, система управления дальним светом, контроль давления в шинах и другие дополнительные опции обеспечивают безопасность в пути.

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