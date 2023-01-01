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Toyota Camry
2022
3 629 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Toyota Camry 2022

3 629 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VIII (XV70) Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (204 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 7524 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 175253
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.
  • Воблер 128

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Camry

Добро пожаловать в наш автосалон! Мы рады предложить вам автомобиль Toyota Camry 2022 года выпуска. Эта модель была ввезена в Россию, собрана в Японии и имеет электронный ПТС. Автомобиль полностью растаможен и не имеет владельцев в РФ. Весь кузов данного автомобиля обладает заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его надежность и долговечность.

При покупке Toyota Camry 2022 вы получаете ряд преимуществ. В салоне автомобиля вас ждет стильный кожаный салон с перфорацией, который придает ему элегантность и комфорт. Дополнительно, в передних сидениях установлены системы обогрева, чтобы вы смогли насладиться комфортной поездкой даже в холодное время года.

Этот автомобиль также оснащен диодными головными фарами, которые обеспечивают яркое и четкое освещение дороги в любых условиях. Установленная камера заднего вида визуально поможет вам при парковке и облегчит маневрирование.

Также автомобиль имеет датчики давления в шинах, которые позволяют контролировать давление в каждой шине и обеспечивают безопасность вашей поездки. Климат-контроль автомобиля позволяет создать оптимальную температуру в салоне для вашего комфорта.

Мультифункциональное рулевое колесо с поддержкой Hands Free и круиз-контролем обеспечивает удобное управление автомобилем и позволяет сосредоточиться на дороге.

Toyota Camry 2022 также оснащена полным электропакетом, включая электропривод передних сидений, позволяющий комфортно настроить их по вашим предпочтениям.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку автомобиля Toyota Camry 2022.

id175253

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