Toyota Camry

Добро пожаловать в наш автосалон! Мы рады предложить вам автомобиль Toyota Camry 2022 года выпуска. Эта модель была ввезена в Россию, собрана в Японии и имеет электронный ПТС. Автомобиль полностью растаможен и не имеет владельцев в РФ. Весь кузов данного автомобиля обладает заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его надежность и долговечность.

При покупке Toyota Camry 2022 вы получаете ряд преимуществ. В салоне автомобиля вас ждет стильный кожаный салон с перфорацией, который придает ему элегантность и комфорт. Дополнительно, в передних сидениях установлены системы обогрева, чтобы вы смогли насладиться комфортной поездкой даже в холодное время года.

Этот автомобиль также оснащен диодными головными фарами, которые обеспечивают яркое и четкое освещение дороги в любых условиях. Установленная камера заднего вида визуально поможет вам при парковке и облегчит маневрирование.

Также автомобиль имеет датчики давления в шинах, которые позволяют контролировать давление в каждой шине и обеспечивают безопасность вашей поездки. Климат-контроль автомобиля позволяет создать оптимальную температуру в салоне для вашего комфорта.

Мультифункциональное рулевое колесо с поддержкой Hands Free и круиз-контролем обеспечивает удобное управление автомобилем и позволяет сосредоточиться на дороге.

Toyota Camry 2022 также оснащена полным электропакетом, включая электропривод передних сидений, позволяющий комфортно настроить их по вашим предпочтениям.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку автомобиля Toyota Camry 2022.

id175253