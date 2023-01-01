Toyota Camry

Toyota Camry, 2016 - это прекрасный автомобиль, который был приобретен у официального дилера. Мы гарантируем оригинальность ПТС и подтверждаем, что автомобиль имеет только одного владельца.

Этот Toyota Camry оснащен дополнительными опциями, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и удобной. Мультимедийная система с функцией подключения смартфона позволит вам наслаждаться любимой музыкой и использовать все необходимые приложения во время поездки. Навигация поможет вам легко и быстро добраться до любого места, а камера заднего вида обеспечит безопасность при парковке и маневрировании.

3-зонный климат-контроль позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу, а электропривод передних сидений с памятью водительского места обеспечит максимальный комфорт во время поездки. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволит вам быстро и удобно начать свое путешествие, а обогрев всех сидений сделает поездку приятной даже в холодную погоду.

Кроме того, этот Toyota Camry оснащен системой контроля слепых зон, которая поможет вам избежать опасных ситуаций на дороге.

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