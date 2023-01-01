Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Toyota Camry
2016
2 250 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Toyota Camry 2016

2 250 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VII (XV50) Рестайлинг
  • Модификация 3.5 AT (249 л.с.)
  • Комплектация Престиж
  • Год 2016
  • Пробег 138626 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 105639
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3456 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 79

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Toyota Camry

Toyota Camry, 2016 - это прекрасный автомобиль, который был приобретен у официального дилера. Мы гарантируем оригинальность ПТС и подтверждаем, что автомобиль имеет только одного владельца.

Этот Toyota Camry оснащен дополнительными опциями, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и удобной. Мультимедийная система с функцией подключения смартфона позволит вам наслаждаться любимой музыкой и использовать все необходимые приложения во время поездки. Навигация поможет вам легко и быстро добраться до любого места, а камера заднего вида обеспечит безопасность при парковке и маневрировании.

3-зонный климат-контроль позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу, а электропривод передних сидений с памятью водительского места обеспечит максимальный комфорт во время поездки. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволит вам быстро и удобно начать свое путешествие, а обогрев всех сидений сделает поездку приятной даже в холодную погоду.

Кроме того, этот Toyota Camry оснащен системой контроля слепых зон, которая поможет вам избежать опасных ситуаций на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и предоставим дополнительную информацию о Toyota Camry, 2016. Не упустите возможность стать счастливым владельцем этого превосходного автомобиля!

id105639

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Toyota

Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla

Toyota Corolla
2013

1 342 000 ₽

Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon

Toyota Avalon
2022

3 675 000 ₽

Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla

Toyota Corolla
2015

1 432 000 ₽

Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry

Toyota Camry
2022

3 244 000 ₽

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Toyota RAV4
2011

1 594 966 ₽

Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry

Toyota Camry
2022

3 801 000 ₽

Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha

Toyota Prius Alpha
2014

1 210 000 ₽

Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner

Toyota Fortuner
2013

2 500 000 ₽

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Toyota RAV4
2020

2 899 000 ₽

Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla

Toyota Corolla
2005

614 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа