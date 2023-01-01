Toyota Camry

Toyota Camry VIII (XV70) Рестайлинг 2023 года - это превосходный автомобиль, который сочетает в себе элегантный дизайн, высокую производительность и передовые технологии.

Эта модель оснащена мощным и надежным двигателем объемом 2.5 литра, который развивает 204 лошадиные силы. Благодаря автоматической трансмиссии, вы будете наслаждаться плавными переключениями и комфортной ездой.

Toyota Camry имеет передний привод, что обеспечивает отличную устойчивость и управляемость на дороге. Кроме того, эта модель оснащена современными системами безопасности, такими как антиблокировочная система тормозов, система контроля стабильности и подушки безопасности, которые обеспечивают вашу защиту во время поездок.

Имея пробег всего 1318 километров, этот автомобиль практически новый. Он был тщательно проверен и готов к использованию. Серый цвет кузова придает ему элегантный и стильный вид, который привлекает внимание на дороге.

Toyota Camry VIII (XV70) Рестайлинг 2023 года - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, надежность и современные технологии. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля.

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