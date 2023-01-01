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Toyota Camry
2023
4 529 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Camry 2023

4 529 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VIII (XV70) Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (204 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 1318 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 204891
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Camry

Toyota Camry VIII (XV70) Рестайлинг 2023 года - это превосходный автомобиль, который сочетает в себе элегантный дизайн, высокую производительность и передовые технологии.

Эта модель оснащена мощным и надежным двигателем объемом 2.5 литра, который развивает 204 лошадиные силы. Благодаря автоматической трансмиссии, вы будете наслаждаться плавными переключениями и комфортной ездой.

Toyota Camry имеет передний привод, что обеспечивает отличную устойчивость и управляемость на дороге. Кроме того, эта модель оснащена современными системами безопасности, такими как антиблокировочная система тормозов, система контроля стабильности и подушки безопасности, которые обеспечивают вашу защиту во время поездок.

Имея пробег всего 1318 километров, этот автомобиль практически новый. Он был тщательно проверен и готов к использованию. Серый цвет кузова придает ему элегантный и стильный вид, который привлекает внимание на дороге.

Toyota Camry VIII (XV70) Рестайлинг 2023 года - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, надежность и современные технологии. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ"! Только сегодня вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы расскажем вам все тонкости и преимущества этой модели, а также поможем оценить его техническое состояние.

id204891

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