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Toyota Camry
2022
3 630 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Camry 2022

3 630 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VIII (XV70) Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (206 л.с.)
  • Комплектация Престиж
  • Год 2022
  • Пробег 2006 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 183355
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 206 л.с.
  • Воблер 102

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Camry

Новая Toyota Camry - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность. Этот седан воплощает все лучшие качества японского автопрома и готов порадовать своего нового владельца.

С первого взгляда на Toyota Camry 2022 года выпуска, вы понимаете, что это автомобиль высшего класса. Его элегантный черный цвет привлекает внимание и придает автомобилю неповторимый шарм. А благодаря легкосплавным дискам диаметром 17 дюймов, Camry выглядит стильно и современно.

Комфорт не остается на заднем плане в Toyota Camry. Салон обтянутый светлой тканью создает атмосферу уюта и комфорта. Высокотехнологичные возможности автомобиля впечатляют: климат-контроль с двумя зонами, электропривод регулировки сидений водителя и пассажира, регулировка руля в двух плоскостях, электропривод зеркал и многое другое.

Особое внимание следует уделить безопасности. Toyota Camry оснащена системой антиблокировочного тормоза ABS, антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости и фронтальными подушками безопасности. Вы можете быть уверены, что в случае чего, автомобиль обеспечит надежную защиту для вас и ваших пассажиров.

Важно отметить, что данный автомобиль был всего у одного владельца, что свидетельствует о его отличном состоянии и бережном отношении. Эта Toyota Camry готова стать вашим надежным спутником на дороге.

Не упустите возможность приобрести Toyota Camry 2.5 AT (206 л.с.) по выгодной цене. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную информацию о данном автомобиле. Вы не пожалеете о своем выборе!

id183355

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