Toyota Camry

Новая Toyota Camry - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность. Этот седан воплощает все лучшие качества японского автопрома и готов порадовать своего нового владельца.

С первого взгляда на Toyota Camry 2022 года выпуска, вы понимаете, что это автомобиль высшего класса. Его элегантный черный цвет привлекает внимание и придает автомобилю неповторимый шарм. А благодаря легкосплавным дискам диаметром 17 дюймов, Camry выглядит стильно и современно.

Комфорт не остается на заднем плане в Toyota Camry. Салон обтянутый светлой тканью создает атмосферу уюта и комфорта. Высокотехнологичные возможности автомобиля впечатляют: климат-контроль с двумя зонами, электропривод регулировки сидений водителя и пассажира, регулировка руля в двух плоскостях, электропривод зеркал и многое другое.

Особое внимание следует уделить безопасности. Toyota Camry оснащена системой антиблокировочного тормоза ABS, антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости и фронтальными подушками безопасности. Вы можете быть уверены, что в случае чего, автомобиль обеспечит надежную защиту для вас и ваших пассажиров.

Важно отметить, что данный автомобиль был всего у одного владельца, что свидетельствует о его отличном состоянии и бережном отношении. Эта Toyota Camry готова стать вашим надежным спутником на дороге.

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