Toyota Camry

Представляем вам Toyota Camry, 2019 года выпуска. Этот роскошный автомобиль, ввезенный в Россию в 2023 году, станет вашим верным спутником на дорогах.

Он обладает панорамной крышей, позволяющей насладиться великолепными пейзажами и проникнуться атмосферой свободы внутри салона. Благодаря системе контроля слепых зон вы сможете уверенно перемещаться по городским улицам и автострадам, чувствуя себя всегда защищенным.

Система удержания в полосе поможет вам оставаться на правильном пути, предотвращая случайные отклонения от полосы движения. А беспроводная зарядка позволит вам забыть о проводах и максимально удобно заряжать ваши устройства прямо во время поездки.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру и не забудьте назвать кодовое слово "ФРЕШ". Ваш звонок с кодовым словом обеспечит вам бесплатный отчет по данному автомобилю, который подробно расскажет о его техническом состоянии и истории эксплуатации. Не упустите возможность приобрести этот потрясающий автомобиль!

id219601