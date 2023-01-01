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Toyota Camry
2019
2 920 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota Camry 2019

2 920 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VIII (XV70)
  • Модификация 2.5 AT (181 л.с.)
  • Комплектация S-Edition
  • Год 2019
  • Пробег 63251 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 219601
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 181 л.с.
  • Воблер 408

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Camry

Представляем вам Toyota Camry, 2019 года выпуска. Этот роскошный автомобиль, ввезенный в Россию в 2023 году, станет вашим верным спутником на дорогах.

Он обладает панорамной крышей, позволяющей насладиться великолепными пейзажами и проникнуться атмосферой свободы внутри салона. Благодаря системе контроля слепых зон вы сможете уверенно перемещаться по городским улицам и автострадам, чувствуя себя всегда защищенным.

Система удержания в полосе поможет вам оставаться на правильном пути, предотвращая случайные отклонения от полосы движения. А беспроводная зарядка позволит вам забыть о проводах и максимально удобно заряжать ваши устройства прямо во время поездки.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру и не забудьте назвать кодовое слово "ФРЕШ". Ваш звонок с кодовым словом обеспечит вам бесплатный отчет по данному автомобилю, который подробно расскажет о его техническом состоянии и истории эксплуатации. Не упустите возможность приобрести этот потрясающий автомобиль!

id219601

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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