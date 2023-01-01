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Toyota Camry
2021
3 675 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Toyota Camry 2021

3 675 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VIII (XV70) Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (200 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 29056 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 212321
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.
  • Воблер 135

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Camry

Преимущества:

- 1 собственник
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- 2-зонный климат контроль
- Электропривод водительского сиденья
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Управление аудиосистемой на руле
- Обогрев руля
- Обогрев сидений
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Электроподогрев лобового стекла
- Полный электропакет
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Крепление ISOFIX

id212321

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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