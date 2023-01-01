Toyota Camry
Преимущества:
- 1 собственник
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- 2-зонный климат контроль
- Электропривод водительского сиденья
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Управление аудиосистемой на руле
- Обогрев руля
- Обогрев сидений
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Электроподогрев лобового стекла
- Полный электропакет
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Крепление ISOFIX
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