Toyota Camry

Преимущества:

- 1 собственник

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto

- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона

- Камера заднего вида

- Диодная головная оптика

- 2-зонный климат контроль

- Электропривод водительского сиденья

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Управление аудиосистемой на руле

- Обогрев руля

- Обогрев сидений

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Электроподогрев лобового стекла

- Полный электропакет

- Антипробуксовочная система (TCS)

- Система помощи при старте на подъеме (HAC)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения тормозного усилия (EBD)

- Вспомогательная система торможения (BAS)

- Система электронного контроля устойчивости (ESP)

- Крепление ISOFIX

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