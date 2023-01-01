Toyota Camry

Преимущества:

- Электронный ПТС

- Без владельцев в РФ

- Кузов весь в заводском окрасе

- Кондиционер (климат 2-зонный)

- Светодиодные фары

- Бортовой компьютер

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Обогрев зеркал

- Центральный замок

- Обогрев сидений

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Проекционный дисплей

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- Камера заднего вида

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