Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Toyota Camry
2023
4 454 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Toyota Camry 2023

4 454 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 35 93
Купить онлайн
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VIII (XV70) Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (206 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 170 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 644895
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 206 л.с.
  • Воблер 2

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Toyota Camry

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Без владельцев в РФ
- Кузов весь в заводском окрасе
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Светодиодные фары
- Бортовой компьютер
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида

id644895

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Toyota

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Toyota RAV4
2018

2 870 000 ₽

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Toyota RAV4
2012

1 355 000 ₽

Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry

Toyota Camry
2019

3 399 000 ₽

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Toyota RAV4
2007

1 200 000 ₽

Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla

Toyota Corolla
2015

1 336 000 ₽

Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado
2017

3 910 000 ₽

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Toyota RAV4
2011

1 556 500 ₽

Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux

Toyota Hilux
2017

3 550 000 ₽

Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner

Toyota Fortuner
2013

2 500 000 ₽

Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista Toyota Vista

Toyota Vista
2000

576 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа