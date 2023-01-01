Toyota Camry
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
132064