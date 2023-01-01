Toyota Camry

Преимущества:

- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии

- Без ДТП

- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)

- Тонированные стекла

- Легкосплавные диски, 18

- Иммобилайзер

- Обратная связь

- Дистанционный запуск двигателя

- Сигнализация

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Обогрев зеркал

- Омыватель фар

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Подогрев руля

- Электрообогрев лобового стекла

- Обогрев сидений

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Проекционный дисплей

- Электропривод крышки багажника

- Количество мест (5)

- Салон (кожа)

- Цвет салона (светлый)

- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)

- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)

- Регулировка руля (электро)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Система контроля слепых зон

- Парктроник

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Камера заднего вида

- Вентиляция передних сидений

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