Toyota Camry
Преимущества:
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Без ДТП
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Электрообогрев лобового стекла
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (светлый)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
- Вентиляция передних сидений
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