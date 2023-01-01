Toyota Camry

Преимущества:

- Авто без пробега по РФ

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Климат 2-зонный

- Тонированные стекла

- Люк

- Светодиодные фары

- Легкосплавные диски, 17

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Обогрев зеркал

- Усилитель рулевого управления

- Центральный замок

- Обогрев сидений

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Регулировка сиденья водителя (электропривод)

- Регулировка сидения пасс. (по высоте)

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- Камера заднего вида

202605