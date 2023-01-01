Toyota Camry
Преимущества:
- Автомобиль полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 18
- Сигнализация с дистанционным запуском двигателя
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Система курсовой устойчивости
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