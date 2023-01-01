Toyota Camry
Преимущества автомобиля:
• Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
• Тонированные стекла
• Ксеноновые фары
• Легкосплавные диски, 17
• Иммобилайзер
• Бортовой компьютер
• Датчик дождя
• Датчик света
• Круиз-контроль
• Навигационная система
• Обогрев зеркал
• Омыватель фар
• Центральный замок
• Усилитель рулевого управления
• Подогрев руля
• Обогрев сидений
• Электрообогрев лобового стекла
• Электроскладывание зеркал
• Система доступа без ключа
• Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
• Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
• Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
• Регулировка руля (электро)
• Электропривод зеркал
• Камера заднего вида
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