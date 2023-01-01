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Toyota Camry
2017
2 350 000 ₽
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Toyota Camry 2017

2 350 000 ₽
Возможна доставка
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Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VII (XV50) Рестайлинг 2
  • Модификация 2.5 AT (181 л.с.)
  • Комплектация Exclusive
  • Год 2017
  • Пробег 153433 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • Воблер 056
  • VIN 167617
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2494 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 181 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Camry

Преимущества:

- Два владельца
- Круиз-контроль
- Климат-контроль
- Обогрев дворников
- Датчик дождя
- Датчик света
- Мультифункциональное рулевое колесо

167617

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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