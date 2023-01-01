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Toyota Camry
2019
3 299 000 ₽
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Toyota Camry 2019

3 299 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Camry
  • Поколение VIII (XV70)
  • Модификация 2.5 AT (181 л.с.)
  • Комплектация Престиж Safety
  • Год 2019
  • Пробег 54231 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 048
  • VIN 143289
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2487 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 181 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Camry

Преимущества:
- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto
- Камера заднего вида
- Светодиодная оптика
- Электропривод передних сидений
- 2-х зонный климат-контроль
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе
- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев всех сидений
- Электрорегулировка боковых зеркал с обогревом и функцией складывания
- Передние и задние датчики парковки
- Датчики света и дождя
- Сигнализация StarLine с управление через приложение
- Автозапуск с обратной связью
- Тонировка передней части кузова,а так же зоны риска оклеены защитной полиуретановой пленкой
- В передней бампер установлена защитная сетка

143289

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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