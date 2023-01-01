Toyota Camry

Преимущества:

- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto

- Камера заднего вида

- Светодиодная оптика

- Электропривод передних сидений

- 2-х зонный климат-контроль

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе

- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом

- Обогрев лобового стекла

- Обогрев всех сидений

- Электрорегулировка боковых зеркал с обогревом и функцией складывания

- Передние и задние датчики парковки

- Датчики света и дождя

- Сигнализация StarLine с управление через приложение

- Автозапуск с обратной связью

- Тонировка передней части кузова,а так же зоны риска оклеены защитной полиуретановой пленкой

- В передней бампер установлена защитная сетка

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