Toyota Camry
Преимущества:
- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto
- Камера заднего вида
- Светодиодная оптика
- Электропривод передних сидений
- 2-х зонный климат-контроль
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе
- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев всех сидений
- Электрорегулировка боковых зеркал с обогревом и функцией складывания
- Передние и задние датчики парковки
- Датчики света и дождя
- Сигнализация StarLine с управление через приложение
- Автозапуск с обратной связью
- Тонировка передней части кузова,а так же зоны риска оклеены защитной полиуретановой пленкой
- В передней бампер установлена защитная сетка
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