Toyota Camry
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Иммобилайзер
- Датчик дождя
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Парктроник
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
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