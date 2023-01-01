Toyota Corolla

Для тех, кто ищет надежную и экономичную машину, мы предлагаем Toyota Corolla 2012 года выпуска. Этот автомобиль станет отличным выбором для людей, которые ценят высокое качество и надежность. А главное, что данный авто был пригнан для наших клиентов из США, что гарантирует отсутствие ржавчины и других неприятных сюрпризов.

Toyota Corolla 2012 года выпуска оснащена электронным ПТС.

Однако это не все преимущества данной машины. Также указываем наличие ГБО МЕТАН - это экономичный и надежный выбор на дорогах. Также, мы гарантируем тщательную проверку автомобиля перед продажей, что позволяет обеспечить клиентам полную уверенность в приобретении их авто.

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