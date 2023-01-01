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Toyota Corolla
2012
1 299 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Toyota Corolla 2012

1 299 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla
  • Поколение X (E140, E150) Рестайлинг
  • Модификация 1.8 AT (132 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 92575 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 105450
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1794 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 132 л.с.
  • Воблер 027

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Газобаллон.оборуд. (ГБО)
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Corolla

Для тех, кто ищет надежную и экономичную машину, мы предлагаем Toyota Corolla 2012 года выпуска. Этот автомобиль станет отличным выбором для людей, которые ценят высокое качество и надежность. А главное, что данный авто был пригнан для наших клиентов из США, что гарантирует отсутствие ржавчины и других неприятных сюрпризов.

Toyota Corolla 2012 года выпуска оснащена электронным ПТС.

Однако это не все преимущества данной машины. Также указываем наличие ГБО МЕТАН - это экономичный и надежный выбор на дорогах. Также, мы гарантируем тщательную проверку автомобиля перед продажей, что позволяет обеспечить клиентам полную уверенность в приобретении их авто.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут с выбором, чтобы вы сделали правильный и выгодный шаг в приобретении автомобиля. А мы в свою очередь обещаем, что все наши автомобили проходят жесткую проверку на качество и надежность и готовы сделать вашу жизнь на дороге комфортной и безопасной.

id105450

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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