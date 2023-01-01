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Toyota Corolla
2022
2 350 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Corolla 2022

2 350 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla
  • Поколение XII (E210)
  • Модификация 1.2 CVT (116 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 56 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 494936
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1197 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 116 л.с.
  • Воблер 109

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Люк
  • Навигационная система
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Corolla

Уважаемые клиенты! Компания представляет вашему вниманию автомобиль Toyota Corolla, о котором уже давно говорят в мире автомобильной индустрии. Новый автомобиль был ввезен из Китая и не регистрировался в ГИБДД.

Toyota Corolla - это безупречное качество, которое позволяет водителю чувствовать себя комфортно на дороге. Автомобиль оснащен всеми необходимыми функциями, такими как автоматический дальний и ближний свет, 1.2 турбо, вариатор и кондиционер.

Отличительной особенностью этого автомобиля является удобный люк, который позволяет наслаждаться прекрасным пейзажем во время долгой поездки без необходимости открывать окна.

Если вы ищете надежный, комфортный и безопасный автомобиль, то Toyota Corolla именно то, что вам нужно. Не упустите свой шанс и звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить заказ. Также мы предоставляем услуги по доставке автомобиля в любую точку России.

Инвестируйте в свое комфортное будущее вместе с Toyota Corolla.

id494936

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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