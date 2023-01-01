Toyota Corolla

Уважаемые клиенты! Компания представляет вашему вниманию автомобиль Toyota Corolla, о котором уже давно говорят в мире автомобильной индустрии. Новый автомобиль был ввезен из Китая и не регистрировался в ГИБДД.

Toyota Corolla - это безупречное качество, которое позволяет водителю чувствовать себя комфортно на дороге. Автомобиль оснащен всеми необходимыми функциями, такими как автоматический дальний и ближний свет, 1.2 турбо, вариатор и кондиционер.

Отличительной особенностью этого автомобиля является удобный люк, который позволяет наслаждаться прекрасным пейзажем во время долгой поездки без необходимости открывать окна.

Если вы ищете надежный, комфортный и безопасный автомобиль, то Toyota Corolla именно то, что вам нужно. Не упустите свой шанс и звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить заказ. Также мы предоставляем услуги по доставке автомобиля в любую точку России.

Инвестируйте в свое комфортное будущее вместе с Toyota Corolla.

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