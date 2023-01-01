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Toyota Corolla
2011
1 030 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Corolla 2011

1 030 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla
  • Поколение X (E140, E150) Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (124 л.с.)
  • Комплектация Элеганс
  • Год 2011
  • Пробег 132014 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Красный
  • VIN 163862
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 124 л.с.
  • Воблер 22

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Corolla

Хотите приобрести надежный и стильный автомобиль? Тогда обратите внимание на Toyota Corolla 2011 года выпуска. Эта модель сочетает в себе комфорт, надежность и стильный дизайн.

Toyota Corolla оснащена мощным двигателем мощностью 124 л.с., который обеспечивает отличную динамику и позволяет безопасно опередить других участников дорожного движения.

Управление автомобилем станет легким и комфортным благодаря левому расположению руля. Вы сможете уверенно чувствовать себя за рулем и наслаждаться каждой поездкой.

Toyota Corolla представлена в элегантном седане красного цвета, который привлекает взгляды окружающих и подчеркивает вашу индивидуальность.

Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, что позволяет наслаждаться плавным и комфортным переключением скоростей.

Кроме того, в комплектацию входят такие преимущества, как климат-контроль, складывание зеркал и подогрев сидений. Вы сможете настроить комфортные условия в салоне и наслаждаться каждой поездкой в любое время года.

Toyota Corolla оснащена передним приводом, который обеспечивает отличную управляемость и маневренность на дороге. Вы сможете чувствовать себя уверенно и безопасно в любых условиях.

Не упустите возможность стать владельцем надежного и стильного автомобиля. Приобретайте Toyota Corolla 2011 года выпуска прямо сейчас и наслаждайтесь каждой поездкой!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id163862

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